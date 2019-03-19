Полиция задержала студента, пообещавшего устроить стрельбу в колледже в Ленинградской области. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального подразделения МВД.

По данным источника издания "Невские новости", речь идёт о 16-летнем учащемся Волховского колледжа транспортного строительства. Заявление на него написала заместитель директора учебного учреждения. В записи в социальной сети "ВКонтакте" студент обещал застрелить учащихся 18 марта. Его задержали и обыскали, оружия у него не обнаружено.

В феврале суд в Хабаровские арестовал 18-летнего студента, готовившего, по версии следствия, нападение на свою бывшую школу. По данным издания "База", при обыске у него нашли обрез ружья, патроны и националистические листовки. Сам он назвал себя поклонником норвежского националиста Андерса Брейвика, который совершил массовое убийство 22 июля 2011 года, утверждает издание.

В 2018 году в России (включая территорию аннексированного Крыма) произошло несколько резонансных нападений подростков на учителей в образовательных учреждениях и учащихся. Погибли 21 человек, включая одного из нападавших, десятки получили ранения.