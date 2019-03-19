Миланский оперный театр Ла Скала вернёт около трёх миллионов евро пожертвований Саудовской Аравии после критики со стороны правозащитников и ряда итальянских политиков. Об этом со ссылкой на заявление мэра Милана Джузеппе Сала сообщает газета la Reppublica.

Королевство активно критикуется западными странами после скандала с убийством журналиста Джамаля Хашшоги сотрудниками саудовских спецслужб и бегством за границу 18-летней девушки, которой, по её словам, грозила смертная казнь за отречение от ислама.

Проект сотрудничества королевства с театром критиковали высокопоставленные руководители правящей партии "Лига севера", в том числе заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини. Он требовал отставки руководства Ла Скалы. После этого совет директоров отверг план по сотрудничеству.

По плану, в частности, министр культуры Саудовской Аравии принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд должен был войти в состав совета директоров театра в обмен на инвестиции 15 миллионов евро за пять лет.