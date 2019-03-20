Украина ввела санкции против 800 россиян и 300 компаний

Украина ввела санкции в отношении более 800 россиян и почти 300 юридических лиц. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко, сообщается на сайте Совета национальной безопасности Украины (СНБО).

В решении СНБО говорится, что санкции коснутся, в частности, депутатов Государственной думы России и спикеров обеих палат парламента. Кроме того, ограничения введены против четырех банков с капиталом "государства-агрессора" (такой страной Украина признает только Россию - РС) и отдельных юридических лиц, попавших под санкции США, Евросоюза и Канады.

Санкции применяются за причастность к строительству Крымского моста и к нападению на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В списки также включены лица, ответственные за организацию, выборов в аннексированном Крыму и территории подконтрольной, так называемым, "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, ограничения коснутся людей, "демонстративно" въезжающих в Крым без разрешения украинских властей и тех, кто распостраняет издательскую продукцию с "антиукраинским содержанием".

В понедельник Пётр Порошенко высказался за продление антироссийских санкций и призвал Запад поддержать в этом Украину.