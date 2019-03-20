Центральная избирательная комиссия Украины отказала россиянам в регистрации наблюдателями на президентских выборах. Об этом сообщает УНИАН.

Список международных наблюдателей в ЦИК подавало Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. В документе были указаны 24 гражданина России. Но ЦИК Украины отказался их регистрировать. Ведомство сослалось на закон, который запрещает быть международным наблюдателем гражданину страны-агрессора (Украина называет такой страной только Россию. – Прим.). Остальные наблюдатели от ОБСЕ были зарегистрированы.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. В них будут участвовать 39 кандидатов. Согласно соцопросам, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко – на третьем месте. При этом, по данным социологов, если Порошенко пройдет во второй тур, он проиграет там как Зеленскому, так и Тимошенко.

Перед выборами лидеры президентской гонки оказались замешаны в политических скандалах. Окружение Порошенко считают причастным к хищениям в оборонной сфере. Партию Тимошенко связывают с убийством антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Зеленский, в свою очередь, как пишут СМИ, продолжает получать дивиденды из России.