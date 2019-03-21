Президент США Дональд Трамп заявил, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом он заявил на своей странице в Твиттере.

"После 52 лет пришло время, чтобы США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для безопасности израильского государства и для региональной стабильности!", – заявил в соцсети президент Соединённых Штатов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ поблагодарил Дональда Трампа за его предложение, обвиняя при этом Иран в попытках "уничтожить" его страну при помощи Сирии.

Голанские высоты — территория, расположенная между Израилем и Сирией, которая после окончания шестидневной войны в 1967 году перешла под контроль Израиля. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голаном. В направление Голанских высот со стороны Сирии периодически идут обстрелы, на что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошёл в январе 2019 года.