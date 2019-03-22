Reuters: Трамп признает Голаны израильскими на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе подпишет документы, признающие суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным агентства, президент США намерен подписать соответствующий указ во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

​В четверг Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Своё заявление президент США опубликовал в Твиттере.

Ряд стран подвергло критике эту инициативу. В Кремле заявили о возможной дестабилизации региона в последствии таких действий, а в правительстве президента Сирии Башара Асада запись Трампа в Твиттере назвали свидетельством "слепого пристрастия США к Израилю".

В свою очередь представитель дипломатической службы Евросоюза Майя Коцьянчич заявила, что, несмотря на позицию США, Евросоюз не будет признавать суверенитет Израиля над Голанами.

Благодарность Дональду Трампу за его предложение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняя при этом Иран в попытках "уничтожить" его страну при помощи Сирии.

Голанские высоты – территория, расположенная между Израилем и Сирией, которая после окончания шестидневной войны в 1967 году перешла под контроль Израиля. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанами. В направлении Голанских высот со стороны Сирии периодически идут обстрелы, на что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошёл в январе 2019 года.