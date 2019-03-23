В Новосибирске 150 человек провели антиправительственный митинг

В Новосибирске прошёл митинг против нынешнего политического курса российской власти, в нём участвовало более 150 человек. Акция протеста была организована общественным движением "Пенсионеры за достойную жизнь" и несколькими организациями левого толка. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".



Организаторы митинга потребовали безусловной отмены недавно принятых законов о "фейковых" и неуважении к власти.



Выступающие говорили о повышении пенсионного возраста и НДС в России и пообещали продолжить проведение митингов в центре Новосибирска с требованием смены политического курса российского руководства.

18 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал законы о блокировках и штрафах за "фейковые" новости в СМИ, а также о штрафах и арестах за проявление в Интернете неуважения к власти и государственным символам. Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным.