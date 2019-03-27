СМИ: уволен директор новосибирского архива, закрывший фонды КГБ

В Новосибирске уволен директор государственного архива региона Владимир Широков, закрывший для исследователей и работников доступ к фондам КГБ. Об уходе с должности сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники. Кроме того, сегодня с сайта учреждения была удалена информация о руководителе, а в его приёмной не смогли ответить на вопрос, когда Широков будет на работе. Для получения любых комментариев там рекомендовали направить письменный запрос.



Связаться с начальником управления государственной архивной службы региона Константином Захаровым также не удалось. По информации издания, директор архива был уволен по инициативе губернатора Новосибирской области. Однако найти на сайте местного правительства подобный приказ не удалось, последний документ там датирован 2015 годом. В пресс-службе главы региона сообщили, что не располагают информацией о кадровых перестановках в архиве.

В начале марта 2019 директор архива Владимир Широков своим приказом закрыл доступ к архивным документам управления КГБ по Новосибирской области и парткома КПСС регионального УВД. Запрет касался всех исследователей и даже работников архива. В целом речь идёт более чем о 1000 единицах различных материалов. Официальной причиной стало "проведение работ по экспертизе архивных документов на предмет наличия секретных архивных документов". Об отмене этого приказа ничего не известно.



Исследователи предполагают, что такое решение руководитель новосибирского архива принял по инициативе спецслужб. Историки опасаются, что закрытие архивных фондов по теме массовых репрессий, открытых в 1990-е, может стать повсеместной практикой.