За семью печатями. Александра Вагнер – о будущем Украины

Историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий на одной из своих лекций в прошлом году высказал мнение, что украинские выборы – не борьба программ, а борьба нарративов. Именно поэтому до Евромайдана маятник качался из стороны в сторону, что и обусловило приход после Владимира Ющенко противоположного ему по взглядам Виктора Януковича. Но нынешние выборы лишены подобных противоречий. Трое кандидатов, лидирующие в предвыборных опросах, выступают, как кажется на первый взгляд, за одно и то же – за укрепление связей с Европейским союзом и за то, чтобы Украина держалась подальше от России. Но что же тогда предлагают они своей стране?

Владимир Зеленский

Комедийный актёр Владимир Зеленский, согласно предвыборным исследованиям, имеет больше всего шансов попасть во второй тур. Он начинает свою программу с грёз и честно пишет: "Я расскажу вам про Украину своей мечты…". За этим следует описание идеальной страны, как видит её Зеленский: зарплаты как в Польше, нет дураков, зато есть хорошие дороги, невысокие коммунальные платежи, документы оформляются за 15 минут, а на выборах голосуют в интернете. Далее следует рецепт, как этого добиться: народовластие, то есть референдум. Референдум о вступлении в НАТО - отдельной строкой. Те, у кого на слово "референдум" аллергия из-за воспоминании о крымских событиях пятилетней давности, видимо, голосовать за Зеленского не будут.

Кстати о Крыме. Ни название полуострова, ни название региона, где каждый день происходят вооруженные столкновения, в программе Зеленского нет. Там есть лишь несколько обтекаемых фраз, смысл которых можно свести к следующему: в случае победы этого кандидата, будут продолжатся переговоры с международными партнерами о возвращении утраченных территорий и попытки "заставить агрессора возместить нанесенный ущерб".

Зеленский намеревается принять законы о лишении неприкосновенности депутатов и президента. Так он собирается бороться с "политическими пенсионерами", которые переходят "из оппозиции в правительство, из одной партии в другую".

Но в чём причина такого кочевого образа жизни, позволяет ли украинцам зарплата депутата мечтать о политической карьере? Несколько лет назад журналисты Радио Свобода выяснили, что зарплата президента Украины составляет 9.296 гривен (по нынешнему курсу это приблизительно 345 долларов). Президент, правда, имеет право на дополнительные выплаты, когда едет в отпуск, но это сравнимая с его зарплатой сумма. То есть, и президент, и депутаты в украинском парламенте, и министры – изначально люди небедные и выбирают политику, помимо прочего, еще и потому, что с финансовой точки зрения могут позволить себе стать политиками. Зеленский, согласно декларации о доходах, также может позволить себе это: предпринимательская деятельность принесла ему в прошлом году 4,3 миллиона гривен дохода (приблизительно 160 тысяч долларов США), в банке у него хранится почти полмиллиона долларов. Зеленский, правда, обещает гарантированные высокие зарплаты, социальный статус (?) и государственное страхование. Правда, не всем, а только "честным должностным лицам". Жаль, что этот кандидат в президенты не пишет, как собирается отделять зёрна от плевел.

Полномочия президента обозначены в конституции Украины – это в первую очередь функции в области внешнеполитической и оборонной деятельности, защита национального суверенитета, положений основного закона страны, назначение и увольнение высших должностных лиц и судей. Президент может влиять на внутреннюю политику путем наложения вето на принятые парламентом законы или инициировать принятие законов, но это его второстепенная, а не основная деятельность.

В программе Зеленского международные вопросы упоминаются лишь в связи с НАТО (референдум), а также в связи с безопасностью лекарственных средств, "которые прошли сертификацию в ЕС и США". Вопросы обороны затронуты в общих фразах: "профессиональная армия должна быть школой лидерства и свободы", "необходимо заставить агрессора возместить причиненный ущерб". Экономической политике, к которой президент имеет наименьшее отношение, уделено больше места, однако за словами "я, как президент, буду гарантом каждому большому инвестору, который придет в Украину" не стоит реальных предложений, каким именно образом этого инвестора привлекут в страну? В свете того, что сам Зеленский вёл бизнес в России, пытался получить финансирование на свои проекты из российского государственного бюджета, и даже поначалу это отрицал, возникает смутное подозрение, что это могут быть за инвесторы, ведь Петру Порошенко так и не удалось за годы у власти найти желающих приобрести объекты так называемой большой приватизации.

Правда, и обвинения в связях с Россией в украинской действительности часто оказываются той красной чертой, за которой заканчивается возможность продолжения спора. Поэтому попробуем поверить кандидату на слово: Зеленский утверждает, что он больше с Россией бизнес-дел не имеет. Тогда, может, ему удастся привлечь инвесторов, поборов коррупцию? Прекрасная декларация! Только с коррупцией предлагается бороться так: придерживаться заповеди "не укради" и "подозреваемый в коррупции не выйдет на свободу под залог".

Юлия Тимошенко

В отличие от своего соперника, который ограничился несколькими страницами программного текста, Юлия Тимошенко, которая, согласно некоторым опросам, имеет шансы выйти во второй тур, фундаментально подошла к вопросу о своих действиях на посту президента страны. Она провозгласила "Новый курс Украины". Только экономический раздел программы занимает 400 (!) страниц текста. Судя по содержанию, кажется, Тимошенко не рассчитывает на то, что этот документ прочитают обычные избиратели: для неспециалистов подготовлена короткая версия, в которой изложены основные положения.

Тимошенко вносит конкретные предложения почти для всех сфер государственной жизни: она предлагает принять новую конституцию, продолжить децентрализацию, провести пенсионную, налоговую, земельную, энергетическую реформы, реформу сельского хозяйства и медицины, в ее "новом курсе" перечислены конкретные предложения по поддержке ветеранов боевых действий, переселенцев, семей и детей. И за каждым этим словом стоят точные цифры и предложены реальные механизмы. Тем не менее, после прочтения этого документа остаются сомнения: неужели все это удастся реализовать, как обещается, за 5 лет? И еще одно: "Новый курс Украины" скорее напоминает предвыборную программу партии, нежели программу президента.

Пожалуй, главный лозунг избирательной кампании Тимошенко – обещание снизить стоимость газа для населения чуть ли не вдвое. В предвыборной программе Тимошенко предлагает сделать это за счет развития альтернативных источников энергии, строительства терминалов для покупки сжиженного газа, а также создания свободного рынка газа и электроэнергии. Тем не менее, согласно договоренностям с Международным валютным фондом, с 1 мая этого года газ в Украине должен подорожать ещё на 15 процентов, а с 2020 года его цена должна быть приравнена к рыночной. Это является условием для предоставления Украине кредита в размере 3,9 миллиарда долларов – кредита, критически важного для страны, так как на этот и следующий год приходятся пиковые выплаты по предыдущим долгам. Первый транш кредита уже получен. Тимошенко не собирается отказываться от сотрудничества с МВФ и называет это сотрудничество "одним из приоритетов деятельности государства в краткосрочной перспективе".

А вот что Тимошенко точно собирается сделать, так это увеличить расходы на армию. Она сравнивает в данном случае Россию и Украину: дескать, Москва тратит на свои вооруженные силы 66 миллиардов долларов в год, а Украина – только 3, и такие неравные условия делают Украину уязвимой. Помимо этого предлагается обеспечить "европейский уровень условий несения службы", а военнослужащих обеспечить жильем, бесплатным медицинским обслуживанием, пенсионным страхованием. Откуда взять на эти планы средства, в программе не говорится. Понятно лишь, что желание "полной модернизации вооруженных сил Украины по стандартам НАТО" свидетельствует о том, что кандидат Тимошенко поддерживает курс на интеграцию с Евроатлантическим альянсом и Европейским союзом.

Будущее Украины снова за семью печатями

Что касается Крыма и Донбасса, Тимошенко, как и Зеленский, настаивает на подсчёте ущерба, нанесенного Россией Украине в результате аннексии и поддержки сепаратистов и необходимости вытребовать эти средства посредством международных судебных механизмов. Возвращать утраченное предлагается путём переговоров с участием стран, подписавших Будапештский меморандум, согласно которому Украине гарантировалась территориальная целостность в обмен на ядерное разоружение. На вопрос, как заставить Россию принять участие в подобных переговорах, Тимошенко в интервью Украинской службе Радио Свобода так и не ответила.

Кое-что можно узнать о Тимошенко, изучив её декларацию о налогах. Оказывается, у лидера одной из старейших партий Украины нет собственного жилья. Она снимает дом площадью почти 600 квадратных метров, живёт на зарплату депутата. На все остальное у неё есть муж, который ведёт бизнес в Чехии, приносящий ему ежемесячно приблизительно 10 тысяч долларов. Правда, у Александра Тимошенко, согласно декларации, хранятся наличные средства, приблизительно полмиллиона долларов.

Пётр Порошенко

Программа действующего президента Украины заканчивается популярным призывом "Украина – это Европа". И в ней не только планы на будущее (вступление в Евросоюз и НАТО уже во втором абзаце, указаны конкретные сроки подачи заявки в ЕС, 2023 год), но и перечисление достижений: "созданы независимые антикоррупционные органы", "вчетверо снизилась инфляция", "стабильный курс гривны". Эти успехи нужно скорее приписать правительству, но поскольку кабинет министров возглавляет член президентской партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", то кандидат, стремящийся переизбраться на второй срок, вписал их в свою программу. Порошенко скромно, чуть ли не одной строкой, упоминает о том, что ему удалось добиться получения автокефалии для православной церкви (эта его заслуга даже многими противниками называется неоспоримой). Далее, как верховный главнокомандующий, он упоминает другие свои заслуги: "возродил армию, которая остановила российского агрессора"; "завершил создание системы противоракетной и противовоздушной обороны"; намеревается, в случае переизбрания, модернизировать украинские военно-морской флот и военно-воздушные силы. Тому, чего удалось президенту добиться за первый срок, посвящена половина его предвыборной программы.

Полномочия президента Украины были значительно урезаны после бегства из страны Виктора Януковича, расширившего их до грандиозных масштабов, но глава государства продолжает воспринимается в обществе не как церемонимейстер, представляющий государственные интересы за рубежом, а как человек, от которого ожидают в том числе решения внутренних проблем. Порошенко пишет о своём желании повысить уровень жизни людей и "начать наступление на бедность". Об этом он писал и в прошлой своей программе, но пока результаты (видимо, из-за войны?) скромные: экономический рост возобновился в 2016 году, но население этого пока не ощущает.

Не удалось Порошенко добиться значительных результатов и по части выполнения стратегии стабильного развития "Украина-2020", разработанной по его инициативе после избрания президентом в 2014 году. Эта стратегия предполагала подачу заявки на вступление в ЕС в 2020 году, благодаря реформам на основе стандартов, принятых в Евросоюзе. Нынешнего президента, правда, вряд ли можно корить за невыполнение всех пунктов (часть упоминаемых реформ всё-таки проведена), так как это не было предвыборным обещанием Порошенко. Его предвыборные обещания четырехлетней давности по большей части выполнены. Остается только вопрос качества.

Что Порошенко обещает на этот раз? Развитие туризма, сельского хозяйства, транспортной отрасли и IT-сектора – тех отраслей экономики, которые наиболее значимы для Украины. Он обещает привлечь международные инвестиции, только нигде не указано, каким образом. Как заставить инвестора вкладывать средства туда, куда он не хочет? По объемам инвестиций в 2016-2018 годах со значительным отрывом лидировал банковский и финансовый сектора, причём львиная доля этих инвестиций шла из России – 34,6 процентов по итогам первого квартала 2018 года. Пока нестабильность, коррупция и недостаток реформ не позволяют Украине привлекать значительные инвестиции из западных стран.

Одним словом, Порошенко делает ставку на продолжение политики последних лет, включая использование санкций и дипломатических механизмов в случае Крыма и Донбасса.

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Накануне голосования журналисты информационного агентства "Рейтер" на правах анонимности провели опрос среди западных дипломатов, находящихся в Киеве: что они думают о наиболее популярных кандидатах предвыборной гонки? Ни один не был назван идеальным. Более того, в случае Порошенко и Тимошенко дипломаты более-менее понимали, с какого рода политиками им придется сотрудничать, но совершенно не могли предсказать, из-за отсутствия политического опыта, каковы будут действия Зеленского в случае его избрания главой украинского государства.

Один из пожелавших остаться неназванным послов рассказал, что западная поддержка Украине не гарантирована: "Если [будущий] украинский президент окажется слабым в вопросе реформ, то он может изменить баланс в пользу России и таким образом поставить под угрозу международные программы финансирования и связи с Евросоюзом". Ещё у западных дипломатов есть серьезные опасения вот по какому поводу: раз у Порошенко и Тимошенко почти одинаковый процент поддержки, то есть опасения, что уличные протесты могут начаться уже после оглашения результатов первого тура выборов. Почему-то многие уверены, что выход Зеленского во второй тур вопрос решенный.

В общем, будущее Украины снова за семью печатями. Но есть у этого и позитивная сторона: в отличие от авторитарного государства, где все предопределено, у украинцев существует конкуренция в политике.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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