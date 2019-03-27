Вакарчук призвал выбирать президента Украины не "по приколу"

Популярный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал граждан Украины голосовать на президентских выборах 31 марта не "по приколу" и добавил, что "свобода — не авантюра, она требует ответственности".

Видеоролик с обращением Вакарчук опубликовал на Youtube-канале.

Команда комика Владимира Зеленского, который, по опросам, является лидером президентской гонки, в ответ на призыв голосовать ответственно опубликовала шуточную фотографию в Instagram. "Чтобы не быть «по приколу», решили быть серьезными, как все",— подписал шоумен под фото.

​Сам снимок перекликается с сообщением другого кандидата Юлии Тимошенко о том, как она по дороге на Донбасс съела на заправке "любимый хот-дог".

Ранее сам Вакарчук отказался баллотироваться на высший пост в государстве, отметив, что вместе с командой будет работать над победой проевропейских сил на предстоящих парламентских выборах. В своём видеообращении он не поддержал какого-либо конкретного кандидата.

Первый тур украинских президентских выборов состоится 31 марта. Последние социологические исследования показывают, что лидерами президентского рейтинга остаются Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в бюллетень внесено 39 кандидатов.