Большевизм: от Ленина до Путина

В программе "Лицом к событию" об эволюции тоталитаризма в России беседуем с профессором Калифорнийского университета в Беркли (США), автором бестселлера «Дом правительства. Сага о русской революции» Юрием Слезкиным.

Фундаментальное исследование вышло на русском языке в 2019 году в издательстве Corpus.

Драматург-историк Том Стоппард отрецензировал книгу так: «Повествование, мастерски выплетенное из бесчисленных архивных материалов. Захватывает целиком. Словно читаешь Солженицына с иллюстрациями»

Эфир программы «Лицом к событию» 28 марта в 19:05.

Ведет передачу Михаил Соколов.