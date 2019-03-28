Большевизм: от Ленина до Путина

В программе "Лицом к событию" об эволюции тоталитаризма в России беседуем с профессором Калифорнийского университета в Беркли (США), автором бестселлера «Дом правительства. Сага о русской революции» Юрием Слезкиным.
Фундаментальное исследование вышло на русском языке в 2019 году в издательстве Corpus.
Драматург-историк Том Стоппард отрецензировал книгу так: «Повествование, мастерски выплетенное из бесчисленных архивных материалов. Захватывает целиком. Словно читаешь Солженицына с иллюстрациями»
Эфир программы «Лицом к событию» 28 марта в 19:05.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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