В ожидании Освободителя

200 лет назад 29 апреля 1818 года родился будущий император Александр II, который не только освободил крестьян от рабства, отменил крепостное право. При нем провели судебную, земскую, военную реформы, обеспечив полувековое движение Российской империи по пути европейской модернизации Российской империи.

Беседуем с профессором, доктором исторических наук, заместителем председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Андреем Зубовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 26 апреля в 19:05



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