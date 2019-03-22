Роскомнадзор разработает автоматизированную систему контроля за блокировками сайтов

Роскомнадзор разработает автоматизированную систему контроля за исполнения блокировки сайтов поисковиками и VPN-провайдерами. Соответствующий тендер опубликовал на сайте государственных закупок подчинённый ведомству ФГУП "Главный радиочастотный центр". Первыми внимание на закупку обратили журналисты РБК.

Система будет отслеживать, как поисковые сайты, VPN-провайдеры, прокси-серверы и анонимайзеры выполняют требования ведомства о блокировке сайтов с запрещенной информацей. Сейчас такую проверку вручную проводят сотрудники "Главного радиочастотного центра", подключаясь к VPN, или вбивая запросы в поисковые сервисы, и отчитываясь потом перед Роскомнадзором.

Система должна появиться к декабрю 2019 года и обойдётся ведомству в 25 миллионов рублей.