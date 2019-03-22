Роскомнадзор разработает автоматизированную систему контроля за блокировками сайтов

Роскомнадзор разработает автоматизированную систему контроля за исполнения блокировки сайтов поисковиками и VPN-провайдерами. Соответствующий тендер опубликовал на сайте государственных закупок подчинённый ведомству ФГУП "Главный радиочастотный центр". Первыми внимание на закупку обратили журналисты РБК.
Система будет отслеживать, как поисковые сайты, VPN-провайдеры, прокси-серверы и анонимайзеры выполняют требования ведомства о блокировке сайтов с запрещенной информацей. Сейчас такую проверку вручную проводят сотрудники "Главного радиочастотного центра", подключаясь к VPN, или вбивая запросы в поисковые сервисы, и отчитываясь потом перед Роскомнадзором.
Система должна появиться к декабрю 2019 года и обойдётся ведомству в 25 миллионов рублей.
- В 2017 году ФГУП "Главный радиочастотный центр" оказался в центре скандала с трудоустройством фиктивных сотрудников, за которых, по версии следствия, получали зарплаты служащие Роскомнадзора. По делу были арестованы Руководитель правового управления Роскомнадзора Борис Едидин, пресс-секретарь Вадим Ампелонский и глава аппарата службы Александр Весельчаков, их обвиняли в растрате 20 миллионов рублей (позднее сумма была сокращена). В сентябре обвиняемых выпустили под подписку о невыезде.
- Российский парламент рассматривает законопроект о создании автономного сегмента страны в интернете, правозащитники и технические эксперты предупреждают, что реализация такого плана позволит создать государству возможности для тотальной цензуры в интернет-пространстве.
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