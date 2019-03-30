Президент США Трамп вручил руководителю КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся в стране запасов ядерных боезарядов и атомного топлива.

Это было сделано 28 февраля на проходивших в Ханое американо-северокорейских переговорах, утверждает агентство Reuters. Кроме того, США потребовала полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, относящихся к ядерной сфере, включая предприятий по обогащению урана.

По информации агентства, это был первый раз, когда Трамп четко сформулировал, что Соединенные Штаты имеют в виду под “окончательной, полной и поддающейся проверке” денуклеаризации Северной Кореи.

В тот же день 28-го февраля был неожиданно отменен рабочий завтрак Трампа и Кима. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель должен был воспринять инициативу Трампа как оскорбительную. США отказались в качестве ответной меры полностью снять с КНДР экономические санкции.

Требование о передаче всех ядерных боезарядов и атомного топлива, известное как “ливийский сценарий”, исходило от помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, считают источники Reuters, причем сам президент до этого охарактеризовал “ливийский сценарий” как запасной, подлежащий активации только в крайнем случае, если стороны не смогут прийти к более взвешенному соглашению.

Пхеньян ранее обвинял Болтона и госсекретаря Помпео в выдвижении “гангстерских требований” и пригрозил прекрашением переговоров и возвращением к ракетно-ядерным испытаниям. Ни Белый дом, ни Государственный департамент не стали комментировать информацию Reuters, поскольку она основана на закрытом служебном документе.