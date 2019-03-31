На Манежной площади у стен Кремля в Москве прошла серия одиночных пикетов против перемещения арестованных в Крыму крымскотатарских активистов в Россию. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на одного из участников мероприятия, гражданского активиста Константина Котова.

10 участников вышли на площадь с плакатами “Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы” и сменяли друг друга каждые полчаса, — рассказал Котов. По его словам, у него проверили документы сотрудники правоохранительных органов.

27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе. Так российские власти называют религиозную организацию "Хизб ут-Тахрир", запрещённую в России запретили с 2003 года. На Украине организация действует на законных основаниях.

К вечеру 28 марта всех задержанных арестовали. Через день стало известно, что арестованных крымских тарар после ареста вывезли из Крыма в Ростовскую области, где распределили между СИЗО Ростова, Таганрога и города Шахты.

Защитники арестованных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Решительный протест в связи с задержаниями крымских татар высказали Евросоюз и США, их представители требуют освободить всех арестованных.