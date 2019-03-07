Юрист ФБК Любовь Соболь рассказала о слежке за ней и мужем

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала "МБХ медиа" о слежке за ней и её мужем Сергеем Моховым. По её словам, слежка продолжается уже несколько недель - с момента начала расследования о массовом заражении дизентерией в детских садах и школах.

Они снимают на камеру и создают давление и стресс. Они "тычут камерами в лицо", спрашивают о якобы имевшей место встрече с ней бизнесмена Евгения Пригожина, сказала Соболь.

Юрист ФБК считает, что неизвестные работают на Пригожина, которого называют "поваром Путина". Иногда эти люди представляются сотрудниками подконтрольного Пригожину "Федерального агентства новостей", сообщила Соболь.

В январе о массовом заражении детей в Москве кишечной инфекцией сообщило Радио Свобода и ряд других СМИ, несколько публикаций ему посвятил Алексей Навальный. Питание в школы поставляли две компании – "Вито-1" и "Комбинат питания "Конкорд", последняя из них принадлежит Пригожину. Компании свою причастность к вспышке кишечной инфекции сначала отрицали, однако затем заявили, что проведут "собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией" и выплатят пострадавшим компенсации.

В феврале Роспотребндзор признал 127 случаев заражения кишечной инфекцией в Москве. В ведомстве причиной заболевания назвали некачественный творог, который поставлялся из Липецкой области.​

22 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело о поставке в детсады продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности. Через неделю стало известно об ещё одном уголовном деле по этой же статье в отношении поставщика продуктов "Вито-1".