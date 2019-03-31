Актёр Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины: главное

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов на Украине. По данным Центризбиркома страны после обработки 1,19 процента бюллетеней он набрал 28,6 процента голосов. У действующего президента Петра Порошенко — 17,2 процента. Такой значительный отрыв делает Зеленского фаворитом в президентской гонке. Радио Свобода рассказывает о главных событиях первого тура голосования.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 января. По данным ЦИК страны, явка на выборах составила около 63 процентов избирателей. Голосование проводилась в 72 странах кроме Украины, России среди них не было. Не проводились выборы в аннексированном Крыму и на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.

В Центризбиркоме заявили, что выборы прошли без системных нарушений. "Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось", — заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил на брифинге в воскресенье, что к моменту закрытия участков в правоохранительные органы поступили 1927 заявлений о нарушениях, по которым начаты 31 уголовное дело. По состоянию на 00-30 по местному времени никто из лидирующих кандидатов не заявлял о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход голосования.

Экзитполы и ЦИК отдают лидерство в первом туре комику Владимиру Зеленскому. По данным экзитполлов (опросов на выходе из избирательных участков), Зеленский набрал около 30 процентов голосов. 17-19 пороцентов набрал действующий президент страны Пётр Порошенко. Около 14 процентов — лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она не признаёт результаты экзитполлов и заявляет, что по данным своей партии она — вторая.

На 21 апреля запланирован второй тур голосования. Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более 50 процентов голосов. За время независимости Украины только Леонид Кравчук в 1991 году и Петр Порошенко в 2014 году победили в первом туре. Пётр Порошенко призвал Зеленского провести дебаты перед вторым туром, тот согласился. Перед первым туром оба кандидата не явились на запланированные дебаты, где с ними должна была дискутировать Тимошенко.

До конца 2018 года лидирующий кандидат не занимался политикой. Владимир Зеленский — успешный комик и актёр, о своих политических амбициях он заявил только в конце 2018 года. 31 декабря он заявил, что будет участвовать в президентских выборах, в эфире телеканала 1+1 ради заявления отодвинули президентское обращение к народу. Большинство украинских социологических центров отдают кандидату победу во втором туре.

Зеленский уже был президентом Украины. Но в сериале. В 2015 году на канале 1+1 вышел сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. По сюжету учитель истории был избран президентом Украины после того как его монолог о власти опубликовали в сети. На посту он пытается разобраться с коррупцией и олигархами.

В третьем сезоне, премьера которого состоялась 27 марта, за несколько дней до голосования на выборах в реальной жизни, многие зрители увидели политическую сатиру на оппонентов Зеленского на выборах. Правда его герой к событиям этого сезона оказывается в тюрьме.