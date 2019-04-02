В Кирове у 17-летнего активиста провели обыск сотрудники ФСБ

В Кирове во вторник был задержан 17-летний гражданский активист Карим Зянчурин. В его квартиру в 6 утра ворвались четыре сотрудника ФСБ в сопровождении двух понятых. Обыск продолжался три часа, домашние вещи были выброшены на пол, мебель сдвинута. Обычный чай с травами хотели изъять как наркотическое вещество.

В опись подозрительных предметов попали: книга Бориса Немцова "Путин. Война", печатные материалы движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и украинский флаг. Все электронные носители: компьютеры, телефоны, карты памяти, флешки – были изъяты для дальнейшего изучения как возможные доказательства "экстремистской деятельности".

После обыска подростка вместе с отцом доставили в кировское управление ФСБ, где допрос продолжался более трех часов. По версии правоохранительных органов, Карим Зянчурин читал некие "экстремистские материалы" в социальной сети в VKontakte. Как объяснил сам задержанный, он был подписан на леворадикальное сообщество "Народная Самооборона".

Подписчики этого сообщества обсуждали взрыв в Архангельске 31 октября 2018 года, который, по данным полиции, совершил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Это событие уже привело к возбуждению нескольких дел об оправдании терроризма – из-за публикаций, авторы которых якобы поддержали Жлобицкого.

Кариму Зянчурину присвоен статус свидетеля по уголовному делу об экстремистских публикациях в Интернете, связанных со взрывом в Архангельске. Подросток был отпущен на свободу после допроса.