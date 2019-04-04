Киевский городской совет поддержал переименование улицы Ивана Кудри в центре города на улицу Джона Маккейна. Соответствующее решение столичные депутаты приняли на заседании в четверг. Об этом сообщает сайт совета.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн 35 лет представлял в Конгрессе США Аризону. Он был ярким критиком правительства Владимира Путина в России и сторонником поставок на Украину летального оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Политик скончался в 2018 году, с инициативой назвать улицу в Киеве в его честь выступил в сентябре 2018 года президент Украины Пётр Порошенко.

Украинец Иван Кудря, улица имени которого была переименована, был командиром разведывательно-диверсионных групп в оккупированном немцами Киеве во времена Второй мировой войны. Под его руководством в городе были взорваны несколько военных объектов.

Украинские власти обвиняют его в атаке на гражданские объекты и охоте на украинских националистов. Чекист был арестован в 1942 году и казнён. Званием Героя его наградили посмертно в 1965 году.