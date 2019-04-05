Зеленский и Порошенко сдали медицинские анализы перед дебатами

Оба кандидата в президенты Украины - действующий президент Пётр Порошенко и актёр Владимир Зеленский - утром в пятницу выполнили своё обещание и сдали медицинские анализы.

Зеленский приехал в лабораторию "Евролаб", а Порошенко - в медицинский пункт стадиона "Олимпийский" в Киеве.

Сдача анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, была одним из условий, выдвинутых Владимиром Зеленским для участия в дебатах перед вторым туром президентских выборов. Порошенко согласился, пригласив Зеленского сдавать анализы вместе. Однако представители шоумена подчеркнули, что для сдачи тестов предпочитают независимую лабораторию "Евролаб" и пригласили туда самого президента, а также представителей прессы.​

"Украинская правда" отмечает, что владелец "Евролаба" ранее открыто высказывался в поддержку Зеленского.

Зеленский - победитель первого тура выборов - в среду заявил, что готов к дебатам с Порошенко, если они пройдут на стадионе "Олимпийский", а перед ними кандидаты сдадут анализы. Порошенко принципиально согласился с этим: "Стадион так стадион". На следующий день Зеленский предложил стать модератором на дебатах Юлии Тимошенко, которая заняла в первом туре выборов третье место. Порошенко вновь ответил видеообращением, в котором призвал Зеленского "не искать оправданий", "не прикрываться" кем-либо, "быть мужиком" и просто прийти на дебаты. Предложение сделать Тимошенко модератором дебатов он назвал неуважением к её избирателям.

При этом место и время проведения дебатов всё ещё не ясны. По закону, они должны проводиться 19 апреля в студии Общественного телевидения, а не на стадионе. Глава национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания накануне ещё раз напомнил об этом. Кандидаты могут встретиться и на стадионе, но это будет считаться предвыборной агитацией, а не дебатами, и все расходы должны быть оплачены самими кандидатами.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский в первом туре выборов 31 марта набрал более 30 процентов голосов избирателей, Пётр Порошенко – около 16 процентов. Зеленский и Порошенко вышли во второй тур. Он состоится 21 апреля.​