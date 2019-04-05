В Иркутске прошли массовые задержания мигрантов

Полиция в Иркутске задержала около 300 мигрантов. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщила эксперт Общественной палаты Иркутской области по межнациональным отношениям Наталья Хроменкова. По её словам, полицейские нарушили права пребывающих в России иностранцев.​

По данным правозащитницы, задержания произошли в четверг. Хроменкова узнала о них от местных жителей, которые сняли происходящее на видео. По их словам, мигрантов задерживали не полицейские в форме, а люди в гражданской одежде и правоохранители в масках.

При этом сотрудники не представлялись и не предъявили удостоверений. Мигрантов провели в автозак и увезли в неизвестном направлении, в отдельных случаях против задержанных применялись спецсредства, сообщили очевидцы события. Эксперт Общественной палаты Иркутской области предполагает, что полицейские во время задержаний допустили серию нарушений.

"Действия полицейских нарушили права задержанных на знание причины задержания, право на защиту, право на переводчика. Ситуация напоминает произвольные аресты, так как оснований для задержаний не было: их просто "выбирали по цвету кожи". Считаю, что такое отношение к иностранным гражданам носит дискриминационный характер", – заявила Хроменкова.

Правозащитница также сообщила, что мигрантов больше 6 часов беспрерывно держали на улице, не разрешая им при этом звонить по телефону и угрожая " неприятностями". Вечером после проверки документов всех задержанных отпустили, но протоколы о задержании ни одному из них не выдали, сообщила Наталья Хроменкова. В иркутском отделении полиции, в который активистка обратилась по факту нарушений, не смогли "адекватно" объяснить причину задержаний, считает правозащитница.