Скрывавшийся, по утверждению следствия, за границей фигурант дела бывшего министра Абызова Сергей Ильчёв задержан, сегодня суд решит вопрос о его аресте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Вернулся ли Ильичёв в Россию сам или был депортирован — не уточняется.

Ильичёва обвиняют в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере, передаёт "Интерфакс". По предъявленным обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы. До января 2019 года он был директором новосибирской компании "Региональные электрические сети".

По версии Следственного комитета, Абызов и его соучастники обманули акционеров этой компании и владеющей ей компании "Сибэко", похитили принадлежащие им деньги и вывели за границу. Общую сумму ущерба следствие оценивает в 4 миллиарда рублей.

27 марта Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвиняют в хищении и организации преступного сообщества. Чиновнику грозит 20 лет заключения. Свою вину он не признаёт.