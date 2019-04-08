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Общество

"Лишь бы отвязались". Кусок болота для многодетных семей в Подмосковье

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Сотни многодетных семей из Подмосковья получили от государства земельные участки, непригодные для строительства. Наделы находятся на болотах, торфяниках, в экологически неблагополучных районах, возле мусорных полигонов. Часто там полностью отсутствуют инфраструктура, коммуникации и дороги. По словам правозащитников, в похожей ситуации оказались многодетные в большинстве регионов России.

По закону любая семья, которая имеет трех и более детей, имеет право получить бесплатный земельный участок и построить там дом. Предполагается, что люди улучшат жилищные условия, а на деле вместе с участком они получают дополнительные проблемы и расходы.​

Многодетная Венеция

Многодетная мать Марина Хафизова четыре года не может ничего построить на участке, который она бесплатно получила от государства в Одинцовском округе Московской области. Семье Марины выделили 10 соток на болоте. Что-то высаживать или возводить жилой дом там бесполезно.

Нужно было не сидеть в кабинете, а приехать на место и посмотреть, что вы даете людям

– Мы находимся в низине, и вся вода стекает сюда. По своему участку хожу с палкой – измеряю глубину, чтобы не провалиться. Вот там мне вообще по шейку. Стройся не хочу! – возмущается она. – Давали участки зимой, в декабре здесь было все прекрасно, а в мае все залито водой. До осени эта лужа так и не высохла. Здесь многодетным семьям выделили 45 участков. Большинство из них находится в такой же луже, как и мы. В течение трех лет мы, по идее, должны этот участок начать обрабатывать, иначе по суду администрация может его у нас забрать. Чтобы что-то сделать, надо осушить территорию, возить сюда землю, песок. Это дорого, и здесь не каждая машина проедет, даже трактор застревал. Чиновники поспешили, оформили, не посмотрев, где это все находится. Нужно было не сидеть в кабинете, а приехать на место и посмотреть, что вы даете людям. Ну хорошо, вы от нас отвязались, все остальное мы сделаем сами. Нам много не надо, просто элементарно сделайте хотя бы дорогу!

Дорога к участку Марины Хафизовой, многодетной матери
Дорога к участку Марины Хафизовой, многодетной матери

На выделенной многодетным семьям земле нет никаких коммуникаций, и дороги пока полностью отсутствуют. До участка Марине с детьми приходится идти два километра по непролазной грязи.

– Каждый год требуют с нас налог за эту землю. Каждый раз мы едем в администрацию городского поселения Кубинка исправлять ошибку, потому что для многодетных в нашем районе налог отменили, – рассказывает Марина. – Каждый раз нам говорят, что они все исправят, но долги за участок на нас так и висят. Я сейчас две тысячи рублей должна, но это еще немного. У некоторых многодетных по пять тысяч налог за участок, потому что кадастровая стоимость выше.

Марина Хафизова успокаивает себя тем, что ее участок – не самый худший в Подмосковье. Неподалеку, в районе села Крымское Одинцовского округа дачные земли весной превращаются в озеро. Там в 2015 году получили участки 90 многодетных семей. Десять из них даже умудрились построить дома, все – на сваях, они приподняты на полметра над землей. Этот поселок местные в шутку называют "многодетной Венецией".​

На участки, расположенные дальше от трассы, ни пройти ни проехать

– У нас возле Крымского тоже нет дорог, и в паводок мы плаваем, – рассказывает многодетная мать Татьяна Раевская, жительница Одинцовского городского округа. – Мы с помощью материнского капитала построили себе домик на сваях. Я одна с пятью детьми, муж умер. Как-то пытаемся устроиться на участке. Мы 13 лет стояли в очереди, чтобы его получить. Вшестером живем в двухкомнатной квартире на 48 квадратных метрах. Домик построили, но для того чтобы довести его до ума, потребуется много времени, потому что там нужно проводить электричество и воду. Это просто сумасшедшие деньги. Мы с пенсии по потере кормильца выделяем по пять тысяч рублей, чтобы хоть что-то на участке обустроить. Если нам сделают дороги и придорожные канавы, нам больше ничего не надо. На участки, расположенные дальше от трассы, ни пройти ни проехать. Мы пытаемся туда заходить в июле-августе либо зимой. Многие хотели бы эту землю продать. Но кому она нужна, без дорог и подтопленная? Поселок многодетных никак не охраняется, много краж. В тех домиках, которые люди построили, бьют стекла, воруют заборы, у кого-то печку своровали. В администрации района сообщают, что сейчас будут разыгрывать тендер на строительные дорожные работы. Мы это слышим уже три года, одно и то же, но ничего не меняется. Конечно, руки из-за этого опускаются.

​Семьи обращались и в прокуратуру, в городскую и окружную администрацию. Глава городского поселения Кубинка Павел Здрадовский ответил отказом: "Для обеспечения деревни инженерными коммуникациями необходимы серьезные финансовые вложения. В бюджете городского поселения Кубинка существует дефицит денежных средств, что не позволяет профинансировать мероприятия по развитию дорожного сообщения и инженерной инфраструктуры земельных участков".

Марина Хафизова на своем участке
Марина Хафизова на своем участке


Ответ на запрос многодетных от заместителя главы администрации Одинцовского округа Александра Тесля был таким: "В рамках мероприятий по обеспечению коммуникациями земельных участков, предоставленных многодетным семьям, администрацией совместно с соответствующими сельскими и городскими поселениями определяется конкретный объем работ и изыскиваются материальные ресурсы для поэтапного решения поставленных задач". В прошлом году многодетных посетил лично глава Одинцовского района. Пообещал выделить деньги на проведение коммуникаций, просил только составить смету. С тех пор ничего не изменилось.

И свалка рядом

По словам правозащитников, с похожими ситуациями сталкиваются многодетные во многих районах Московской области. В других регионах России беды те же самые. Мария Филина – руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, которая объединяет 34 региона России, подтверждает, что общая и самая большая проблема по всей стране – это удаленность участков от коммуникаций.

– Единого механизма и закона по обеспечению многодетных бесплатными участками нет. Каждый регион волен решать по-своему эту процедуру, – рассказывает Филина. – Недавно мы проводили мониторинг в Волгоградской области, там есть местное законодательство, которое позволяет самим многодетным себе выбирать участки по публичной кадастровой карте. Это один из вариантов, позволяющий находить земли, к которым максимально близко находятся коммуникации.

Мусор горит почти круглый год, и даже за семь километров от нее воздух сильно задымлен, дышать тяжело

Многие участки оказываются вообще непригодными для жизни из-за экологических проблем. Двум сотням многодетных семей в городском округе Истра в Подмосковье предложили участки рядом с вымирающей деревней Шейно. В шести километрах от нее находится мусорный полигон "Анино" – свалка твердых коммунальных отходов. По словам местных жителей, мусор горит почти круглый год, и даже за семь километров от нее воздух сильно задымлен, дышать тяжело. Хотя по словам начальника Управления имущественно-земельных отношений городского округа Истра Светланы Рудковской, "санитарно-защитная зона от полигона – один километр".

Дымящийся полигон "Анино"
Дымящийся полигон "Анино"

– Сталкивались со случаями, когда ближайший участок находился в 500 метрах от мусорного полигона. Дают участки там, где строительство в принципе не может проходить, – рассказывает правозащитница Александра Марова. – Людям, например, дают участки в Шатурском районе. Там находятся те самые торфяные болота, которые несколько лет назад "ароматизировали" всю Москву. Жить там и что-то строить невозможно. Часто, чтобы просто начать строительство на участке, требуются колоссальные вложения. Ресурсов у многодетных, как правило, на это нет.

По словам многодетных из Истры, власти округа продают с аукциона десятки гектаров удобно расположенных земель, а многодетным достается негодная земля, на которую нет спроса. Об этом же рассказывают и жители Балашихи.

Это гораздо более выгодно – отдавать земли под "несоциальную" застройку

– В Балашихе многодетные семьи объединились, пытаясь защитить свои права. Когда они стали вникать в ситуацию, поняли, что многие участки на территории округа многодетным не достаются, потому что власти на этих местах предпочитают возводить коммерческие здания, – говорит Александра Марова. – Это гораздо более выгодно – отдавать земли под "несоциальную" застройку. И проблема не в том, что многодетным дают участки за 10 километров, а в том, что они находятся в чистом поле. Там нет ни поликлиник, ни школ, ни детских садов, воспитывать там детей просто невозможно.

Мать пятерых детей из Новосибирска Татьяна Алексеева говорит, что проблем с участком у нее не было, потому что она и многие другие многодетные семьи их просто не получили. Хотя стояли в очереди не один год. Сама Татьяна ждала участок 13 лет, пока дети не выросли.

– Моему младшему, пятому ребенку в прошлом году исполнилось 18 лет. Чиновники говорили, что нужно было заново подавать документы и все переоформлять, – рассказывает Алексеева. – Но к тому моменту у меня статус многодетности уже ушел, подавать новое заявление не было смысла. Я знаю, что многие, как и я, остались ни с чем.

– Нужен жесткий контроль глав муниципалитетов, которые должны заниматься этими историями. Причем они должны нести персональную ответственность за то, как к этому подходят на их территории, – считает Александра Марова. – Еще одна мера, которая может использоваться, – это альтернатива участкам в виде жилищно-денежного сертификата. С его помощью можно продать старое и купить новое, более приемлемое жилье для семьи. Это позволило бы существенно сократить очередь на участки. Еще было бы неплохо, например, внести в законы Московской области норму, которая устанавливает сроки оснащения участков коммуникациями. Пока все это растягивается на много лет, и фактически многодетные этой прекрасной социальной льготой государства воспользоваться никак не могут.

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