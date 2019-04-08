"Лишь бы отвязались". Кусок болота для многодетных семей в Подмосковье

Сотни многодетных семей из Подмосковья получили от государства земельные участки, непригодные для строительства. Наделы находятся на болотах, торфяниках, в экологически неблагополучных районах, возле мусорных полигонов. Часто там полностью отсутствуют инфраструктура, коммуникации и дороги. По словам правозащитников, в похожей ситуации оказались многодетные в большинстве регионов России.

По закону любая семья, которая имеет трех и более детей, имеет право получить бесплатный земельный участок и построить там дом. Предполагается, что люди улучшат жилищные условия, а на деле вместе с участком они получают дополнительные проблемы и расходы.​

​Многодетная Венеция

Многодетная мать Марина Хафизова четыре года не может ничего построить на участке, который она бесплатно получила от государства в Одинцовском округе Московской области. Семье Марины выделили 10 соток на болоте. Что-то высаживать или возводить жилой дом там бесполезно.

Нужно было не сидеть в кабинете, а приехать на место и посмотреть, что вы даете людям

– Мы находимся в низине, и вся вода стекает сюда. По своему участку хожу с палкой – измеряю глубину, чтобы не провалиться. Вот там мне вообще по шейку. Стройся не хочу! – возмущается она. – Давали участки зимой, в декабре здесь было все прекрасно, а в мае все залито водой. До осени эта лужа так и не высохла. Здесь многодетным семьям выделили 45 участков. Большинство из них находится в такой же луже, как и мы. В течение трех лет мы, по идее, должны этот участок начать обрабатывать, иначе по суду администрация может его у нас забрать. Чтобы что-то сделать, надо осушить территорию, возить сюда землю, песок. Это дорого, и здесь не каждая машина проедет, даже трактор застревал. Чиновники поспешили, оформили, не посмотрев, где это все находится. Нужно было не сидеть в кабинете, а приехать на место и посмотреть, что вы даете людям. Ну хорошо, вы от нас отвязались, все остальное мы сделаем сами. Нам много не надо, просто элементарно сделайте хотя бы дорогу!

На выделенной многодетным семьям земле нет никаких коммуникаций, и дороги пока полностью отсутствуют. До участка Марине с детьми приходится идти два километра по непролазной грязи.



– Каждый год требуют с нас налог за эту землю. Каждый раз мы едем в администрацию городского поселения Кубинка исправлять ошибку, потому что для многодетных в нашем районе налог отменили, – рассказывает Марина. – Каждый раз нам говорят, что они все исправят, но долги за участок на нас так и висят. Я сейчас две тысячи рублей должна, но это еще немного. У некоторых многодетных по пять тысяч налог за участок, потому что кадастровая стоимость выше.



Марина Хафизова успокаивает себя тем, что ее участок – не самый худший в Подмосковье. Неподалеку, в районе села Крымское Одинцовского округа дачные земли весной превращаются в озеро. Там в 2015 году получили участки 90 многодетных семей. Десять из них даже умудрились построить дома, все – на сваях, они приподняты на полметра над землей. Этот поселок местные в шутку называют "многодетной Венецией".​

На участки, расположенные дальше от трассы, ни пройти ни проехать

– У нас возле Крымского тоже нет дорог, и в паводок мы плаваем, – рассказывает многодетная мать Татьяна Раевская, жительница Одинцовского городского округа. – Мы с помощью материнского капитала построили себе домик на сваях. Я одна с пятью детьми, муж умер. Как-то пытаемся устроиться на участке. Мы 13 лет стояли в очереди, чтобы его получить. Вшестером живем в двухкомнатной квартире на 48 квадратных метрах. Домик построили, но для того чтобы довести его до ума, потребуется много времени, потому что там нужно проводить электричество и воду. Это просто сумасшедшие деньги. Мы с пенсии по потере кормильца выделяем по пять тысяч рублей, чтобы хоть что-то на участке обустроить. Если нам сделают дороги и придорожные канавы, нам больше ничего не надо. На участки, расположенные дальше от трассы, ни пройти ни проехать. Мы пытаемся туда заходить в июле-августе либо зимой. Многие хотели бы эту землю продать. Но кому она нужна, без дорог и подтопленная? Поселок многодетных никак не охраняется, много краж. В тех домиках, которые люди построили, бьют стекла, воруют заборы, у кого-то печку своровали. В администрации района сообщают, что сейчас будут разыгрывать тендер на строительные дорожные работы. Мы это слышим уже три года, одно и то же, но ничего не меняется. Конечно, руки из-за этого опускаются.

​Семьи обращались и в прокуратуру, в городскую и окружную администрацию. Глава городского поселения Кубинка Павел Здрадовский ответил отказом: "Для обеспечения деревни инженерными коммуникациями необходимы серьезные финансовые вложения. В бюджете городского поселения Кубинка существует дефицит денежных средств, что не позволяет профинансировать мероприятия по развитию дорожного сообщения и инженерной инфраструктуры земельных участков".



Ответ на запрос многодетных от заместителя главы администрации Одинцовского округа Александра Тесля был таким: "В рамках мероприятий по обеспечению коммуникациями земельных участков, предоставленных многодетным семьям, администрацией совместно с соответствующими сельскими и городскими поселениями определяется конкретный объем работ и изыскиваются материальные ресурсы для поэтапного решения поставленных задач". В прошлом году многодетных посетил лично глава Одинцовского района. Пообещал выделить деньги на проведение коммуникаций, просил только составить смету. С тех пор ничего не изменилось.

И свалка рядом

По словам правозащитников, с похожими ситуациями сталкиваются многодетные во многих районах Московской области. В других регионах России беды те же самые. Мария Филина – руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, которая объединяет 34 региона России, подтверждает, что общая и самая большая проблема по всей стране – это удаленность участков от коммуникаций.



– Единого механизма и закона по обеспечению многодетных бесплатными участками нет. Каждый регион волен решать по-своему эту процедуру, – рассказывает Филина. – Недавно мы проводили мониторинг в Волгоградской области, там есть местное законодательство, которое позволяет самим многодетным себе выбирать участки по публичной кадастровой карте. Это один из вариантов, позволяющий находить земли, к которым максимально близко находятся коммуникации.

Мусор горит почти круглый год, и даже за семь километров от нее воздух сильно задымлен, дышать тяжело

Многие участки оказываются вообще непригодными для жизни из-за экологических проблем. Двум сотням многодетных семей в городском округе Истра в Подмосковье предложили участки рядом с вымирающей деревней Шейно. В шести километрах от нее находится мусорный полигон "Анино" – свалка твердых коммунальных отходов. По словам местных жителей, мусор горит почти круглый год, и даже за семь километров от нее воздух сильно задымлен, дышать тяжело. Хотя по словам начальника Управления имущественно-земельных отношений городского округа Истра Светланы Рудковской, "санитарно-защитная зона от полигона – один километр".

– Сталкивались со случаями, когда ближайший участок находился в 500 метрах от мусорного полигона. Дают участки там, где строительство в принципе не может проходить, – рассказывает правозащитница Александра Марова. – Людям, например, дают участки в Шатурском районе. Там находятся те самые торфяные болота, которые несколько лет назад "ароматизировали" всю Москву. Жить там и что-то строить невозможно. Часто, чтобы просто начать строительство на участке, требуются колоссальные вложения. Ресурсов у многодетных, как правило, на это нет.



По словам многодетных из Истры, власти округа продают с аукциона десятки гектаров удобно расположенных земель, а многодетным достается негодная земля, на которую нет спроса. Об этом же рассказывают и жители Балашихи.

Это гораздо более выгодно – отдавать земли под "несоциальную" застройку

– В Балашихе многодетные семьи объединились, пытаясь защитить свои права. Когда они стали вникать в ситуацию, поняли, что многие участки на территории округа многодетным не достаются, потому что власти на этих местах предпочитают возводить коммерческие здания, – говорит Александра Марова. – Это гораздо более выгодно – отдавать земли под "несоциальную" застройку. И проблема не в том, что многодетным дают участки за 10 километров, а в том, что они находятся в чистом поле. Там нет ни поликлиник, ни школ, ни детских садов, воспитывать там детей просто невозможно.



Мать пятерых детей из Новосибирска Татьяна Алексеева говорит, что проблем с участком у нее не было, потому что она и многие другие многодетные семьи их просто не получили. Хотя стояли в очереди не один год. Сама Татьяна ждала участок 13 лет, пока дети не выросли.



– Моему младшему, пятому ребенку в прошлом году исполнилось 18 лет. Чиновники говорили, что нужно было заново подавать документы и все переоформлять, – рассказывает Алексеева. – Но к тому моменту у меня статус многодетности уже ушел, подавать новое заявление не было смысла. Я знаю, что многие, как и я, остались ни с чем.



– Нужен жесткий контроль глав муниципалитетов, которые должны заниматься этими историями. Причем они должны нести персональную ответственность за то, как к этому подходят на их территории, – считает Александра Марова. – Еще одна мера, которая может использоваться, – это альтернатива участкам в виде жилищно-денежного сертификата. С его помощью можно продать старое и купить новое, более приемлемое жилье для семьи. Это позволило бы существенно сократить очередь на участки. Еще было бы неплохо, например, внести в законы Московской области норму, которая устанавливает сроки оснащения участков коммуникациями. Пока все это растягивается на много лет, и фактически многодетные этой прекрасной социальной льготой государства воспользоваться никак не могут.