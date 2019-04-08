Прокуратура отрицает причастность к срывам концертов в регионах России

Органы прокуратуры нескольких российских регионов возложили ответственность за отмены там концертов Хаски, Элджея, а также групп IC3PEAK и "Френдзона" на организаторов мероприятий. Об этом сообщает ТАСС. Запросы в правоохранительные органы направили депутат Госдумы Анатолий Выборный и глава так называемого Молодежного парламента Мария Воропаева.

В ответах, которые они получили, утверждается, что:

Концерт Хаски в Краснодаре в ноябре 2018 года, после отмены которого рэпера арестовали за выступление на крыше чужой машины, проверяли по запросу общественной организации "Общее дело". Специалисты якобы нашли информацию, подпадающую под закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Прокуратура направила организаторам соответствующее предупреждение, но якобы не принимала мер, направленных на запрет мероприятия.

Выступление группы IC3PEAK в Казани не состоялось, так как у одной площадки оказался расторгнут договор аренды, а выступление на другой прервали из-за сообщения о минировании. Причастность правоохранительных органов к отменам не установлена.

В Якутии концерт Элджея, намеченный на 28 октября, якобы отменил сам организатор, который получил предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он также заявил о давлении со стороны общественности.

Отмены нескольких концертов в Нижнем Новгороде никак не связаны с проверками со стороны правоохранительных органов. В частности, концерт "Монеточки" якобы не состоялся из-за болезни певицы, Элджея – из-за низких продаж билетов, группы "Френдзона" – в связи с отменой её концертов по всей стране. При этом сообщение о том, что в регионе в ходе прокурорской проверки отменены концерты пяти исполнителей, все ещё можно найти на сайте прокуратуры.

Музыканты и их представители пока не комментировали заявление.

С осени 2018 года в России под давлением местных властей, правоохранительных органов и различных общественных организаций были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах рэп-исполнителей. В феврале он поручил своей администрации разработать меры поддержки современной популярной молодёжной музыки.