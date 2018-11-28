Хозяин машины, на которой пел Хаски, просит не заводить уголовное дело

Хозяйка автомобиля, на котором выступил рэпер Хаски в Краснодаре после срыв своего концерта, попросила полицию не заводить на исполнителя уголовное дело. Владелица машины заявила, что материальный и моральный вред ей возмещен в полном объеме. Об этом сообщил адвокат Хаски Алексей Аванесян.

Сам рэпер записал видеообращение, в котором поблагодарил Oxxxymiron'а, Басту и Noize MC за организацию концерта в его поддержку. Часть денег, которые были перечислены музыканту, он собирается передать правозащитным организациям "Агора", "Открытая Россия" и изданию "Медиазона". Также Хаски собирается помочь финансово группам "Френдзона" и IC3PEAK, чьи концерты также регулярно срывают.

Хаски был арестован на прошлой неделе после того, как полиция сорвала его концерт в Краснодаре. Рэпер вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля, после чего был признан виновным в мелком хулиганстве. Спустя четыре дня суд отменил арест. Сразу несколько источников, близких к Кремлю, сообщили, что рэпера освободили после вмешательства чиновников из администрации президента России.

В понедельник в московском клубе "Главclub" состоялся концерт в поддержку Хаски и свободы творчества, организованный рэпером Oxxxymiron. Он прошёл с полным аншлагом. Билеты на него были раскуплены за несколько часов.

В 2018 году в России под давлением правоохранительных органов регулярно отменяются концерты популярных музыкантов. Общественные организации периодически призывают власти не пускать в города популярных музыкантов, на их концерты не пускают подростков. Обычно это объясняется защитой подростков от экстремизма или пропаганды наркотиков.