Путин выступил против задержаний рэп-музыкантов

Президент России Владимир Путин выступил против задержаний и отмен концертов рэп-музыкантов в России. Своё заявление он сделал на итоговой пресс-конференции 20 декабря. Её текстовую трансляцию ведёт Радио Свобода.
“По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет”, – сказал Путин, отвечая на вопрос о рэп-исполнителях. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах исполнителях. "Мы что, хотим деградировать, что ли? Кто-то хочет пропагандировать наркотики – пускай это делает, но мы потакать этому не будем", – заявил политик.
15 декабря на заседании президентского Совета по культуре Путин уже комментировал отмену концертов музыкантов. Он заявил, что не считает такую меру полезной. “Способ хватать и не пущать – он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому”, – заявил президент.
- Осенью и в декабре в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.
- Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.
- При этом исполнители находят и поддержку во власти. Источники главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и телеканала "Дождь" утверждают, что арестованный осенью в Краснодаре рэпер Хаски был освобождён из-под ареста после вмешательства Кремля. А глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил выдавать рэперам государственные гранты.
- Уже после обсуждения темы с отменой концертов на президентском совете, в Москве полиция сорвала концерт электронной группы Interchain.
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