Путин выступил против задержаний рэп-музыкантов

Президент России Владимир Путин выступил против задержаний и отмен концертов рэп-музыкантов в России. Своё заявление он сделал на итоговой пресс-конференции 20 декабря. Её текстовую трансляцию ведёт Радио Свобода.

“По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет”, – сказал Путин, отвечая на вопрос о рэп-исполнителях. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах исполнителях. "Мы что, хотим деградировать, что ли? Кто-то хочет пропагандировать наркотики – пускай это делает, но мы потакать этому не будем", – заявил политик.

15 декабря на заседании президентского Совета по культуре Путин уже комментировал отмену концертов музыкантов. Он заявил, что не считает такую меру полезной. “Способ хватать и не пущать – он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому”, – заявил президент.