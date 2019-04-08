Обвиняемые по делу о "чучеле Путина" прошли психиатрическую экспертизу

Трое обвиняемых по уголовному делу об установке чучела Путина в центре Перми были отправлены Следственным комитетом на психиатрическую экспертизу. Александр Шабарчин, Данил Васильев и Александр Котов прошли ее в амбулаторном судебно-психиатрическом экспертном отделении Пермской краевой психиатрической больницы. Врачи задавали вопросы не только про особенности поведения молодых людей, но и расспрашивали их о том, почему они занимаются политическим активизмом.

"Всего было три врача, каждый со своими вопросами и тестами, но некоторые вопросы, такие как: “Как вы втроём познакомились?”, “На какие деньги вы живёте?”, “Чем вы думали, когда вешали манекен, ведь там камеры?” — задавал каждый", - рассказал Радио Свобода Александр Шабарчин.

Он также рассказал, что были и стандартные вопросы о детстве, травмах головы, интимной жизни, семье.

"Один из врачей называл нас диссидентами, из-за чего мы начали спорить. Другой назвал пожелания на новогодних табличках, которые были установлены кем-то по городу перед Новым годом, издевательскими, хотя на них была правда. Но самый последний врач, женщина лет сорока, председатель этой комиссии, ворвалась в наш диалог со вторым врачом и сразу начала спрашивать, где я беру деньги. Вела себя вызывающе и нагло", - отметил активист.

Александр Котов отметил, что из разговора с врачами не понял, что они хотели узнать, однако медики были весьма настойчивы.

В пермском штабе Алексея Навального отметили, что "запугиваниями и незаконными преследованиями дело уже не ограничивается":

"Власти хотят представить сумасшедшими всех, кто решается на открытую критику. Мы считаем их действия недопустимыми и политически мотивированными".

В штабе сказали, что активистам, обвиненным по части второй статьи 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору), оказывают юридическую поддержку.

11 ноября 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми чучело. На его теле была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у него была размещена фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец". Прибывший на место наряд полиции задержал секретаря Пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова, который снимал акцию на мобильный телефон. Он провел в полиции около четырех часов, затем его отпустили без составления протокола.

В первый рабочий день 2019 года полиция предъявила обвинение троим жителям Перми по делу о "чучеле Путина". Кроме Александра Котова, ими стали Данила Васильев и Александр Шабарчин. Их обвиняют по статье, по которой были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Активистам грозит до 7 лет лишения свободы.