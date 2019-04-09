Большинство экстремистских дел в 2018 году были связаны с "ВКонтакте"

Более 75 процентов экстремистских преступлений, зарегистрированных в 2018 году в России, связаны с социальной сетью "ВКонтакте". Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, сообщает ТАСС.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 1265 преступлений, связанных с экстремизмом. Из них 80 процентов были связаны с уголовными статьями о публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

В августе 2018 года стало известно сразу о четырёх уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены в отношении пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму.

По информации Международной правозащитной организации "Агора", за год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.

Законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября 2018 года, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. 9 января 2019 года изменения в законодательстве вступили в силу.