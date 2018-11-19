Пользователям "ВКонтакте" разрешили скачивать архив своих данных

Пользователям социальной сети "ВКонтакте" предоставили возможность скачать архив данных, которые собирает о них компания. Об этом сообщил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

По словам менеджера социальной сети, пользователи смогут получить информацию даже о тех данных, которые не отображаются в основном интерфейсе "ВКонтакте". Скачиваемый архив данных дополнительно защищен персональным ключом. В социальной сети заявили, что подготовка выгрузки может длиться до нескольких дней.

В августе "ВКонтакте" разрешила пользователям скрывать свои профили от посторонних. С помощью нововведений компания планирует бороться с необоснованными уголовными преследованиями за публикации, лайки и репосты в социальной сети.

​В августе стало известно сразу о четырех уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены на пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму.

Компания Mail.ru Group, которой принадлежит почтовый сервис Mail.Ru и социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях.