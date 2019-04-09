"Задача – ликвидировать любую активность". Новые обыски в Краснодаре

Ранним утром 9 апреля сотрудники правоохранительных органов нагрянули в офис Экологической Вахты по Северному Кавказу и домой к краснодарским активистам "Открытой России" Яне Антоновой и Леониду Запрудину. Обыски продолжались больше шести часов, оперативники изъяли цифровые носители и документы. В отношении Антоновой, ранее привлекавшейся к административной ответственности за деятельность признанной нежелательной в России организации, возбуждено уголовное дело.

Координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха рассказал Радио Свобода, что обыск длился несколько часов: следователь СКР Мишин не предъявил им копию постановления об обыске, а само оперативное мероприятие силовики объяснили тем, что в офисе ЭкоВахты может находиться активист Александр Савельев, ранее привлеченный к административной ответственности за деятельность нежелательной организации. В ходе обыска изъяты все цифровые носители, включая диски, флешки, телефоны, компьютеры.

– Пришли какие-то люди в масках с автоматами, на основании чего они проводят обыск – неизвестно. Дело в том, что ЭкоВахта не имеет никакого отношения к "Открытой России", поэтому вообще не понятно, с чем связан обыск, – говорит заместитель координатора Экологической Вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.

По его словам, во дворе организации были ГАЗели с представителями силовых структур, из офиса выносили документы и оргтехнику.

Во дворе организации автобус с силовиками, снаружи тоже

– Во дворе организации был автобус с силовиками, снаружи тоже. Силовики в черной форме, работает Следственный комитет, – добавляет активист движения "Солидарность" Виктор Чириков. – В настоящий момент известно, что в отношении Антоновой возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной").

Санкции ст. 284.1 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от двух до шести лет или штраф до полумиллиона рублей.

Чириков тоже утверждает, что ЭкоВахта никак не связана с сетевым движением "Открытая Россия", просто этот повод в очередной раз используется сотрудниками правоохранительных органов для изъятиях всех цифровых носителей и документов у организации.

– В Краснодаре может повториться история с координатором "Открытой России" из Ростова Анастасией Шевченко. Как и она, Яна Антонова также мать-одиночка, воспитывает сына-школьника, – продолжает Чириков. – В целом действует палочная система, силовики решили вновь припугнуть общество.

Экс-координатор краснодарского отделения сетевого движения "Открытая Россия" Яна Антонова работает детским хирургом и, как активист, неоднократно поднимала проблемные вопросы Юбилейного микрорайона Краснодара, в котором сама живет. С начала 2019 года после проверок прокуратуры к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ") привлечены более десяти жителей Краснодарского края, перепостивших в социальной сети Facebook ролик с логотипом сетевого движения о проблемах с нехваткой образовательных учреждений в Краснодаре. Все они оштрафованы судом первой инстанции на пять тысяч рублей.

– При этом в ролике говорилось только о местных проблемах со школами и детскими садами, от "Открытой России" там был лишь логотип. Да и то российского сетевого движения, а не признанной нежелательной иностранной организации, – добавляет Чириков.

Депутат Совета Ейского района Александр Коровайный за перепост ролика в соцсетях тоже получил административный штраф. Правда, ролик был не про проблемы Краснодара, а про рост цен за последние десять лет. Сам ролик выпустило сетевое издание МБХ-медиа, но вместе с Коровайным и сотнями других пользователей перепостила "Открытая Россия". Этого суду было достаточно для вынесения постановления о штрафе в пять тысяч рублей.

Экологическая Вахта действительно ведет активную работу, рассказывая о незаконной застройке бизнесменами и депутатами памятников природы, побережья

– Честно не понимаю, какую реальную опасность "Открытая Россия" представляет в Краснодаре. Яна Антонова постоянно поднимала вопросы нехватки детских садов и школ еще когда состояла в "Яблоке", до вхождения в "Открытую Россию". Кроме одиночных пикетов Яны, которые она проводила как гражданин, а не представитель сетевого движения, никаких активной деятельности не было, – пояснил муниципальный депутат от партии "Яблоко". – С другой стороны, Экологическая Вахта действительно ведет активную работу, рассказывая о незаконной застройке бизнесменами и депутатами памятников природы, побережья. Но этим она не нарушает закон, а, наоборот, призывает его соблюдать.

Александр Коровайный считает, что обыск в офисе экологов очевидно преследует одну цель – парализовать работу организации, оставив ее без цифровых носителей и информации.

– Думаю, это связано с особенностями кубанской правоохранительной системы и правосудия, которые все последние годы нацелены на репрессивный характер, – считает кандидат социологических наук Александр Сафронов. – Несмотря на эмиграцию многих, в Краснодарском крае остается довольно сильная прослойка экологических активистов, в районах есть независимые муниципальные депутаты. Стремление подавить их, окончательно уничтожить гражданское общество в Краснодарском крае – вот настоящая цель. Причем не связанная напрямую с "Открытой России", поскольку стоит задача ликвидировать любую активность в крае.

– От силовиков, находясь в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СКР, я слышал, что сегодня проведены обыски по восьми адресам, – рассказывает экс-член совета регионального отделения "Открытой России" Леонид Запрудин. – Из-за такой загруженности обыск у меня проводили сотрудники МВД, а не СКР, как положено по подследственности дела. В настоящий момент уголовное дело возбуждено на Яну Антонову, я и другие проходим как свидетели.