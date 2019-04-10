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В детском саду Петербурга 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

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Более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Девять воспитанников госпитализированы. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомствав ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявили нарушения при организации питания детей. Работа детского сада приостановлена.


В начале марта Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 22 детей в детском саду в Дагестана. Дети почувствовали себя плохо после приема пищи, у них диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Пострадавших госпитализировали.

В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.

Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно обвинял компании Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды. Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.

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