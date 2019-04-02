Московские школы подали в суд на компанию Евгения Пригожина

Две московские школы подали иски к компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады. На информацию в картотеке арбитражных дел обратило внимание издание "МБХ медиа".

Конкретные претензии к компании Пригожина в картотеке не обозначены.

Обе школы в 2017 году заключили с "Московским школьником" контракты на организацию питания детей в столовой. Стоимость контрактов, по данным сайта госзакупок, составила 38 и 153 млн рублей.