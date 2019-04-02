Московские школы подали в суд на компанию Евгения Пригожина

Две московские школы подали иски к компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады. На информацию в картотеке арбитражных дел обратило внимание издание "МБХ медиа".
Конкретные претензии к компании Пригожина в картотеке не обозначены.
Обе школы в 2017 году заключили с "Московским школьником" контракты на организацию питания детей в столовой. Стоимость контрактов, по данным сайта госзакупок, составила 38 и 153 млн рублей.
- Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды. Он обвинил "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.
- 28 марта компания "Московский школьник" подала в суд на Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией, юриста Любовь Соболь и свою бывшую сотрудницу Наталью Шилову. Иск связан с расследованием ФБК. Любовь Соболь представляет в судах интересы родителей пострадавших детей.
- Издание "Проект" сообщало, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей.
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