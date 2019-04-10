Главу чеченского "Мемориала" Титиева перевели в колонию-поселение

Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева 5 апреля перевели из следственного изолятора в колонию-поселение №3 в Аргуне. Об этом в среду сообщили в "Мемориале". Правозащитники надеются посетить своего коллегу на следующей неделе. Пока осуждённый находится в карантине.

Руководитель программы "Горячие точки" центра "Мемориал" Олег Орлов отметил, что в колонии-поселении Титиева смогут посещать родные и коллеги, но при этом существует опасность провокаций из-за более свободного режима в учреждении.

18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков.​ Титиев заявил, что не будет обжаловать приговор. Это даст ему возможность просить об условно-досрочном освобождении в мае этого года.

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают его дело сфабрикованным. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.