В Архангельске задержали противников строительства мусорного полигона

В Архангельске сотрудники полиции задержали трех участников бессрочной акции протеста против строительства мусорного полигона в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале активистов.

Евгения Волошина, Евгения Балашова и Елену Фефилову доставили в отдел, чтобы выяснить причастны ли они к митингу 7 апреля. Ранее суд в Архангельске оштрафовал семь человек, участвовавших в акции протеста против строительства полигона на станции Шиес.

7 апреля в Архангельске прошёл несогласованный с властями митинг против мусорного полигона. На него собралось до трёх тысяч человек. Демонстранты объявили о начале бессрочной акции. На следующий день полицейские задержали 10 участников митинга.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллиона тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.