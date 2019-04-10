Порошенко повторно сдал анализы, назвав это вопросом нацбезопасности

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Пётр Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики. Их изучением займется международная Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA).

Порошенко сдавал анализы на киевском стадионе "Олимпийский". Именно там, как ожидается, пройдут его дебаты с Владимиром Зеленским. После того, как Порошенко вышел из процедурной комнаты, он коротко пообщался с журналистами и заявил, что анализы на наркотическую и алкогольную зависимости – вопрос национальной безопасности.

"Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя", – цитирует Порошенко издание "Украинская правда".

На вопрос о том, не считает ли Пётр Порошенко процедуру унизительной, он ответил, что "наоборот, непрохождение этого теста является унижением страны". Ожидается, что результаты анализов будут готовы в начале следующей недели. Зеленский сдавать анализы во второй раз отказался.

Ранее и Порошенко, и Зеленский уже сдавали анализы на алкоголь и наркотики. Это было одним из условий Зеленского, когда он согласился на дебаты перед вторым туром выборов. Ещё одним условием было место проведения дебатов – стадион "Олимпийский". Спорткомплекс уже получил от кандидатов заявки. Причем Пётр Порошенко в запросе указал две даты – 14 и 19 апреля. А вот Владимир Зеленский – только 19 апреля. Хотя именно на этот день назначены официальные дебаты кандидатов в студии "Общественного телевидения".

Центризбирком Украины заявил, что встреча кандидатов на стадионе не может заменить традиционные дебаты. Государство не будет оплачивать это из бюджета. И не намерено переносить эфир с официальными дебатами 19 апреля.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 числа.