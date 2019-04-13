Секта и Церковь, меньшинство и большинство. Эфир в 18:30

Как в религии связаны количество верующих и качество веры? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят религиоведы Роман Лункин и Екатерина Элбакян. Эфир в 18:30.
Как в религии связаны количество верующих и качество веры? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят религиоведы Роман Лункин и Екатерина Элбакян. Эфир в 18:30.
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