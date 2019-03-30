Уныние победителей. Эфир в 18:30

Почему победа над атеизмом не принесла счастья православным? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с игуменом Евмением Перистым, православным и психологом. Эфир в 18:30.
Почему победа над атеизмом не принесла счастья православным? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с игуменом Евмением Перистым, православным и психологом. Эфир в 18:30.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.