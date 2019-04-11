Малофеев стал одним из лидеров Русского народного собора

Предприниматель и общественный деятель, глава медиахолдинга "Царьград" Константин Малофеев стал заместителем председателя главы Всемирного Русского народного собора.

Эту общественную организацию, созданную в 1993 году, возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сообщается, что именно он и предложил кандидатуру Малофеева, утверждённую на съезде Собора вечером в среду.

ВРНС называет себя "объединением всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов". На его сайте говорится, что организация "переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества". На ежегодных заседаниях Собора, в работе которых принимают участие высокопоставленные представители властей, принимаются заявления по политическим вопросам, отражающие позицию РПЦ и консервативных общественных кругов.

Константин Малофеев известен ультраконсервативными взглядами. Его имя, помимо прочего, связывают с финансированием поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса. К его окружению принадлежал Игорь Стрелков (Гиркин), отряд которого пять лет назад занял город Славянск на востоке Украины, что фактически стало отправной точкой вооружённого конфликта. Малофеев также финансировал пророссийские силы в Крыму, как утверждается, через его благотворительный фонд святителя Василия Великого.

Малофеев также известен как основатель аналитического центра Katehon, в наблюдательный совет которого входят апологет идеи "Русского мира" Александр Дугин и советник Владимира Путина Сергей Глазьев, и как председатель общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", выступившего с идеей реставрации в России монархии после завершения правления Путина.

Малофеев пообещал "сделать всё, чтобы Всемирный Русский Народный Собор вошёл в учебники отечественной истории будущего нашей страны в одном ряду с Земскими соборами русского государства". Сообщается, что он "будет курировать ряд направлений работы организации, в частности разработку стратегии развития России до середины XXI века".​

Неясно, как работа Малофеева в ВРНС будет сочетаться с его политической деятельностью в рамках партии "Справедливая Россия", членом которой он недавно стал. Источники "Коммерсанта" утверждали, что 21 апреля состоится внеплановый съезд "Справедливой России". На нём – помимо избрания Малофеева на новый пост – могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями", а сам Малофеев может войти в её руководство.

В соцсетях по-разному оценили новое назначение Малофеева.

Обозреватель же "Царьграда" Егор Холмогоров считает, что Малофеев "вернёт русским будущее":

В ВРНС приходит не просто признанный в обществе человек – приходит лидер, человек дела, уже немало изменивший в истории русского общества за последние годы. Человек, способный возглавить интенсивную работу светского крыла в деятельности Собора, переориентировав его с сохранения на развитие и поиск образа будущего.