На Украине завели дело из-за видео, на котором сбивают Зеленского

Украинские полицейские открыли уголовное дело из-за распространение видеоролика, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Настоящее время со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Дело заведено по статье об угрозах или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. В видеоролике артист Владимир Зеленский идет перед толпой людей, после чего его якобы сбивает грузовой автомобиль. После этого появляется кадр, на котором изображен белый порошок, скрученная долларовая купюра и надпись слоган "У каждого своя дорога".

Полиция готовит запрос к администрациям социальных сетей с требованием удалить видеозапись. Команда Зеленского рекомендовала ему усилить охрану и обвинила в распространении видео штаб действующего президента Украины Петра Порошенко. Ролик якобы был опубликован в одном из телеграм-каналов, который может быть связан с главой государства.

В штабе и администрации Порошенко появление видеоролика пока не комментировали.

Ранее в штабе Порошенко представили альтернативы предвыборного плаката, на котором действующий президент противостоит Владимиру Путину. На новых билбордах рядом с Порошенко появится российский шоумен Максим Галкин и Владимир Зеленский.

В первом туре выборов президента Украины Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко около 16. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, не поддержали ни Зеленского, ни Порошенко.

Пока неясно, когда и где состоятся дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, который намечен на 21 апреля. Порошенко пригласил Зеленского на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, а Зеленский Порошенко – на тот же стадион 19 апреля. Национальное общественное телевидение намерено 19 апреля провести дебаты в своей студии, как предписывает закон.