На билбордах рядом с Порошенко и Зеленским появится еще Галкин

Штаб президента Украины Петра Порошенко представил альтернативы предвыборного плаката, на котором действующий президент противостоит Владимиру Путину. На новых билбордах рядом с Порошенко появится еще российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.

Цель новой версии билбордов — "напомнить стране, что в условиях серьезных вызовов ей нужен сильный президент, сильный главнокомандующий", — заявили в штабе Порошенко. Задача президента Украины — не рассмешить Путина, а смело ему смотреть в глаза и отстаивать национальные интересы, считает Медведев.

Всего политтехнологи хотят разместить два новых варианта предвыборной рекламы. В одной из них должен появиться Порошенко и Галкин, во второй — российский шоумен вместе с его эстрадным коллегой и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Как и в предыдущей версии, на новых изображениях будет напечатан лозунг "21 апреля. Решающий выбор."

9 апреля на улицах Киева появились плакаты, на которых действующий глава противостоит президенту России Владимиру Путину. На билбордах появляется надпись "21 апреля. Решающий выбор". Этого дня на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Появление плакатов вызвало бурную реакцию в стране, сторонники Владимира Зеленского высказались за снятие рекламы, а мэр областного центра Черкассы заявил, что в городе запретят её размещение.