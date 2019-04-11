Президент Сербии попросит совета у Путина перед поездкой в Берлин

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что примет участие во встрече с лидерами Франции и Германии по поводу Косово. На саммит, который пройдет 29 апреля, также приглашены лидеры других балканских стран, рассказал Вучич на пресс-конференции в Белграде.

Целью встречи станет в том числе продолжение диалога между Сербией и частично признанным Косово. При этом президент Сербии заявил, что прогресс в переговорах с Приштиной невозможен, пока в Косово действуют стопроцентные пошлины на импорт сербских товаров.

Александар Вучич также уточнил, что ему изначально не сообщали о присутствии на встрече президента и премьер-министра Албании Илира Меты и Эди Рамы. В связи с этим он намерен попросить совета по поводу саммита у Владимира Путина.

​Сообщается, что во встрече 29 апреля в Берлине примут участие лидеры всех стран Западных Балканов. Речь идет о представителях Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Албании, Словении и частично признанного Косово.

Достижение соглашения с Косово — одно из условий, которые Евросоюз поставил Сербии для продолжения переговоров о членстве в ЕС. Среди предложений появляется в том числе обмен территориями и создание автономного района на Севере Косово, где проживают представители сербского нацменьшинства. Переговоры сорвались в конце прошлого года, когда Косово ввело стопроцентные пошлины на импорт сербских товаров.

Во время визита Владимира Путина в Сербию в январе этого года Александар Вучич заявил, что ему часто необходимо советоваться с российским лидером по разным вопросам. "Я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета", — уточнил тогда Вучич. Визит президента Путина в Сербию 17 января сопровождался массовыми демонстрациями, на которых часть местных жителей выражали свою симпатию российскому лидеру.