В День космонавтики Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка. Он будет создан на фоне спасаемого государством московского Фондсервисбанка. Ранее сообщалось, что банк будет переименован, чтобы "избавиться от негативных ассоциаций", включая уголовное преследования бывших владельцев.

О создании Роскосмосбанка пишет агентство ТАСС со ссылкой на распоряжение Рогозина. Госкорпорация была выбрана для оздоровления Фондсервисбанка, в котором в 2015-м "зависли" около 47 миллиардов рублей принадлежащих ей средств. Кредитную организацию санируют после обнаруженного завышения стоимости активов, её бывших руководителей судят за растрату и создание преступного сообщества.

Ещё будучи вице-премьером, Рогозин заявил, что в Фондсервисбанке "осели сотни миллионов долларов заработанных страной денег". Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что в рамках оздоровления банку сменят название. Среди новых обсуждался вариант с банком "Космический".