Суд в Москве оштрафовал Facebook по требованию Роскомнадзора

Суд в Москве по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за то, что социальная сеть не предоставила ведомству информацию о хранении данных российских пользователей. Об этом в пятницу сообщило агентство "Интерфакс".

Ровно неделю назад мировой судья в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на ту же сумму и на тех же основаниях.