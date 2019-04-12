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Суд в Москве оштрафовал Facebook по требованию Роскомнадзора

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Суд в Москве по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за то, что социальная сеть не предоставила ведомству информацию о хранении данных российских пользователей. Об этом в пятницу сообщило агентство "Интерфакс".

Ровно неделю назад мировой судья в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на ту же сумму и на тех же основаниях.

  • В нескольких странах мира приняты законы о том, что личные данные их граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории страны. В том числе этого требует от интернет-компаний Россия.
  • О возбуждении административного производства в отношении Twitter и Facebook глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в середине января.
  • В декабре минувшего года регулятор отправил социальным сетям запросы о том, выполнили ли они закон. Изначально "Роскомнадзор" сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позднее ведомство пожаловалось, что от обеих компаний пришли только формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей.

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