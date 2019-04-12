В Сургуте освободили двух Свидетелей Иеговы из СИЗО

Суд в Сургуте отпустил из следственного изолятора двух последователей Свидетелей Иеговы. Сергею Логинову и Евгению Федину запретили общаться друг с другом и покидать место жительства с 9 вечера до 6 утра. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Дмитрия Колобова.

Логинова и Федина отпустили в ночь на 11 апреля. Они находились под стражей с 15 февраля. Их арестовали по обвинению в организации деятельности экстремистского движения.

В середине февраля этого года в Сургуте были задержаны 15 Свидетелей Иеговы. Семеро из них рассказали о пытках в здании Следственного комитета. Полицейские якобы связывали их скотчем и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Независимая медицинская экспертиза подтвердила, что повреждения на теле Свидетелей Иеговы могли быть получены во время допроса.

По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 37 их последователей содержатся под стражей, 21 из них находятся в СИЗО, остальным мера пресечения была смягчена.

Преследования Свидетелей Иеговы начались после того, как в 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию экстремистской.