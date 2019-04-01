В Орле Свидетеля Иеговы приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей

Суд в Орле приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей местного жителя Сергея Скрынникова – его обвинили в участии в деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы".
При этом Скрынникова подозревали ещё и в призывах к разрушению семьи и непризнанию власти, но эти обвинения судья Глеб Носков посчитал надуманными.
В начале февраля тот же Железнодорожный суд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена – по версии следствия, он был руководителем орловской общины "Свидетелей Иеговы".
- Преследования Свидетелей Иеговы начались после того, как в 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда не было "приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент. Тем не менее, со времени запрета в России более 70 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, более 300 обысков.
- По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 37 их последователей содержатся под стражей, 21 из них находятся в СИЗО, остальным мера пресечения была смягчена. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призывает немедленно их освободить.
- В середине февраля этого года в Сургуте были задержаны 15 Свидетелей Иеговы. Семеро из них рассказали о пытках в здании Следственного комитета. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. Полицейские связывали их скотчем и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Независимая медицинская экспертиза подтвердила, что повреждения на теле Свидетелей Иеговы могли быть получены во время допроса. Следственный комитет по итогам собственной проверки признал, что сотрудники полиции применяли боевые приемы к задержанным, но отрицал пытки током, при этом признавая наличие соответствующих травм. На днях Минюст России сообщил, что независимое медицинское обследование Свидетеля Иеговы Сергея Логинова из Сургута, который обратился в ЕСПЧ, не обнаружило следов якобы применённых к нему пыток.