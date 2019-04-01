В Орле Свидетеля Иеговы приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей

Суд в Орле приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей местного жителя Сергея Скрынникова – его обвинили в участии в деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы".

При этом Скрынникова подозревали ещё и в призывах к разрушению семьи и непризнанию власти, но эти обвинения судья Глеб Носков посчитал надуманными.

В начале февраля тот же Железнодорожный суд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена – по версии следствия, он был руководителем орловской общины "Свидетелей Иеговы".