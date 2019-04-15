Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского издания "Яркуб"

Роскомнадзор спустя три дня снял блокировку с ярославского издания "Яркуб" после удаления новости о подростке с аутизмом, который пытался совершить самоубийство. Об этом сообщила "Медиазоне" главный редактор "Яркуба" Марина Седнева.

По её словам, новость, из-за которой 11 апреля сайт заблокировали, была написана по пресс-релизу Следственного комитета. Текст сразу же убрали с сайта и уведомили об этом Роскомнадзор, однако блокировка снята не была. В издании предположили, что реальная причина блокировки – отказ удалить опубликованную 1 апреля новость о граффити про Путина.

Накануне Роскомнадзор убрал из реестра запрещённых сайтов другое ярославское интернет-издание 76.ru после того, как сайт удалил фотографию оскорбительной надписи на здании областного управления МВД в адрес президента России Владимира Путина. Сайт разблокирован. Сама новость про надпись при этом осталась на месте, удалено только фото.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора добиться удаления информации о надписи в адрес Путина от ярославских изданий – в соответствии с недавно принятым законом о наказании за оскорбление органов власти в Сети. Некоторые из них сделали это, а два отказались. При этом в самой Генпрокуратуре отрицали, что имеют отношение к удалению статей в ярославских СМИ.