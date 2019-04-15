Бывший глава Коми назвал себя "свадебным генералом при ОПГ"

Бывший глава Республики Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в создании и руководстве преступным сообществом, выступил с последним словом на суде в Москве. Он извинился перед Владимиром Путиным и заявил, что 17 лет заключения, которое требует для него обвинение, станет для него "смертным приговором". Политик назвал себя свадебным генералом при преступном сообществе, на существовании которого настаивает следствие. Текст публикует издание 7x7.

Торлопов, занимавший высокие посты в Коми с 1980-х годов, один из фигурантов дела своего преемника на посту главы Коми Вячеслава Гайзера. Следствие считает, что обвиняемые создали организованное преступное сообщество, которое "рассматривало республику Коми как торговую площадку и ресурс для удовлетворения своих потребностей".

В последнем слове Торлопов настаивает, что стал жертвой своего окружения. В 2001 году он выиграл выборы главы Республики Коми. По его словам, после победы он понял, что не имеет практического опыта в экономике, поэтому назначил своего знакомого бизнесмена Александра Зарубина (объявлен в международный розыск) подобрать ему заместителей и министров. По утверждению Торлопова, вскоре после этого он стал марионеткой в руках Зарубина. При этом предприниматель давал Торлопову деньги, который тот брал, потому что "боялся его обидеть".

Только цитаты:

— Поначалу все шло хорошо, но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Со временем ко мне стала поступать информация о том, что рекомендованные Зарубиным люди используют государственную службу в своих интересах. Я пытался разобраться, но потом понял, что команда Александра Зарубина — это единая сплоченная группа, и получилось так, что я невольно, неосознанно способствовал созданию так называемой преступной группы, в которой мне было отведено место свадебного генерала.

— В 2009 году я предпринял попытку исправить ситуацию, назначив своим заместителем отставного генерала ФСБ Пиюкова Николая Михайловича, за что Зарубин в резких тонах отчитал меня по телефону. И тут мне стало понятно, что одному генералу с командой Зарубина тоже не справиться.

— В 2010 году главой Республики Коми стал один из рекомендантов Зарубина Гайзер Вячеслав Михайлович. Меня перестали посвящать в деятельность правительства, никто со мной ни о чем не советовался, не просил, но деньги по-прежнему Зарубин мне давал.

— За все время, что я нахожусь в этой страшной для меня ситуации, каждый день для меня — это огромная боль и стыд, стыд перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который в свое время поверил мне, поддержал и поддерживал меня. А я, получается, в конечном итоге не оправдал его доверия. Я приношу глубочайшие извинения президенту нашей страны, извинения жителям республики за то, что не оправдал ваших надежд.

Владимир Торлопов по образованию — учитель физики, с 70-х годов работал профсоюзным активистом, затем депутатом в Коми, возглавлял республиканский парламент. В 2001 году выиграл выборы главы Коми, победив одного из создателей партии "Единство" (предшествовавшей "Единой России") Юрия Спиридонова. В 2004 году Торлопов вступил в "Единую Россию", в 2005 году переназначен на пост главы республики Владимиром Путиным. В 2010 году стал членом Совета Федерации от республики. Покинул свой пост, а через два года был арестован.