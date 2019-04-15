Суд в Пензе продлил арест обвиняемым по делу "Сети"

Семерым обвиняемым в организации "террористического сообщества "Сеть"" или участии в нём продлили арест до 6 октября, сообщает телеграм-канал Rupression. Журналистов и родственников на заседание Пензенского гарнизонного военного суда не пустили. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля Приволжским окружным военным судом, процесс пройдет в открытом режиме, уточнил "Медиазоне" адвокат одного из обвиняемых.

Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин и Михаил Кульков свою вину отрицают. Шакурского и Пчелинцева обвиняют в создании террористического сообщества, всех остальных – в участии в нём.

По версии ФСБ, обвиняемые создали подпольную организацию "Сеть", чтобы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года дестабилизировать политическую обстановку в России. Ячейки "Сети" якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Организация признана в России террористической.

Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщали о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают.