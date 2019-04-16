Президент Франции Эммануэль Макрон объявил национальный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Пожертвовать средства уже пообещали французские миллиардеры Анри Пино и Бернар Арно.

Пино, которому принадлежит контроль над брендом Yves Saint-Laurent, пообещал выплатить 100 миллионов евро на реставрацию собора. После него о переводе суммы 200 миллионов сообщили в холдинге LVMH, во главе которого находится богатейший французский миллиардер Бернар Арно.

Объявить о сборе средств Макрона призывали французские политические партии, в том числе правые Республиканцы и правоцентристский Союз демократов и независимых (UDI). Их представители настаивают на том, что пожар в соборе Парижской Богоматери – трагедия, которая должна объединить французов.

Национальные сборы средств объявлялись в чрезвычайные моменты истории Франции, в частности во время Первой мировой войны.

В России с предложением организовать добровольный сбор средств для восстановления храма выступило Министерство культуры. В ведомстве предложили собирать пожертвования непосредственно в российских музеях.

Москвичи приносят цветы и рисунки к зданию посольства Франции в России, выражая таким образом своё сочувствие после пожара. Сотрудники дипучреждения попросили не оставлять деньги непосредственно перед зданием и сообщили, что в ближайшее время появится возможность пожертвовать средства через сайт посольства.

Французские СМИ сообщают, что большую часть интерьера Нотр-Дам и предметы культурного наследия удалось сохранить. Неизвестной остается судьба трех главных витражей XIII века. Стекло в них не разбилось, но часть витражей стали черными от дыма, и эксперты пока не оценили, возможно ли очистить стекло. В пожаре сгорели мощи святых, которые раньше были размещены в обрушившемся шпиле, а также кровля из деревянных балок XIII столетия.

В столице Франции вечером в понедельник загорелся собор Парижской Богоматери, кафедральный храм архиепархии Парижа. Ежегодно этот памятник архитектуры, построенный в XII–XIV веках, посещают 13–14 миллионов человек. Около полутора часов после начала пожара обрушились шпиль и большая часть кровли. К полуночи представители МВД Франции заявили, что наружные стены и две башни собора удалось сохранить.