Кремль готовится разрешить жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины в упрощенном порядке получать гражданство России. Об этом пишут газеты "Коммерсантъ" и РБК со ссылкой на свои источники, по утверждению изданий указ может быть подписан сразу после президентских выборов на Украине.

Живущих на контролируемых сепаратистами территориях украинцев планируют освободить от необходимости сдавать экзамены на гражданство и проживать на территории России для получения паспорта. При этом люди, претендующие на российское гражданство, должны будут иметь документы самопровозглашённых сепаратистских республик и отказаться от паспортов Украины, уточняет один из источников РБК.

В конце марта в России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства России. Он позволяет президенту создавать льготную процедуру получения российского паспорта жителям государства со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Коммерсанту", что выдача паспортов на основании закона начнётся, если украинский президент после выборов не начнёт урегулирование конфликта на востоке страны путём, устраивающим Москву.